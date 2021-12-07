Байден сообщил о возможности присоединения Украины к НАТО

Президент США Джо Байден не обещал президенту России Владимиру Путину, что Украина останется вне НАТО. Кроме того, власти страны планируют продолжить оказывать Украине оборонную помощь. Об этом намерении и возможности присоединения Украины к организации сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, Байден в ходе переговоров, которые проводились в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи, сказал Путину, что в случае эскалации Киеву будет предоставлена военная помощь.

«Он прямо заявил президенту Путину, что если Россия дальше вторгнется на Украину, то мы и наши союзники ответят решительными экономическими мерами, мы предоставим украинцам дополнительные оборонительные материалы и укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО дополнительными возможностями», — отметил Салливан на брифинге по итогам состоявшегося во вторник видеосаммита.

Ранее были озвучены темы прошедших переговоров лидеров стран. Байден заявил об обеспокоенности США и европейских союзников наращиванием российских сил у границ Украины. Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например, Иран», отметили в Вашингтоне.