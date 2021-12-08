В Петербурге простились с Ниной Ургант

В Александринском театре в Санкт-Петербурге завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Ниной Ургант. Об этом сообщает KP.RU.

В мероприятии приняли участие родные и близкие актрисы, ее коллеги, друзья и поклонники. На панихиду пришли ее внук, телеведущий Иван Ургант с женой Натальей, артисты Иван Краско, Михаил Боярский, худрук и директор Александринского театра Валерий Фокин, вице-губернатор Борис Пиотровский, а также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После прощания покойную актрису проводили в последний путь аплодисментами.

Народная артистка РСФСР Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге 3 декабря. В 2014 году она рассказала, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона.