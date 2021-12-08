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Российский врач назвал два сценария развития пандемии коронавируса

Терапевт Ершов: у пандемии коронавируса есть два сценария развития

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Доктор медицинских наук, врач-терапевт Антон Ершов назвал два сценария развития пандемии коронавируса. Его слова приводит Life.ru.

Первый путь развития пандемии заключается в том, что в будущем многие люди будут невосприимчивы к коронавирусной инфекции. Врач отметил, такой результат будет достигнут в результате вакцинации или выработке естественного иммунитета.

«Но при этом, к сожалению, сильно восприимчивые не будут выживать без полноценной современной и своевременной медицинской помощи, которая, к сожалению, сейчас не всегда возможна к реализации», — рассказал Ершов.

Во втором сценарии, по словам врача, «вирус может пойти человечеству навстречу». Множественные мутации могут привести к тому, что коронавирус станет менее опасным и будет вызывать болезнь в легкой форме. Врач привел в пример грипп и другие заболевания, с которым человечество живет долгое время.

Ранее вирусолог Александр Семенов заявил, что симптомы омикрон-штамма принципиально ничем не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции. Температура, кашель и головная боль характерны для этого штамма, как и для других. При этом вирусолог отметил, что от омикрона «ни рога не вырастают, ни хвост».

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Анна Филипенко
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