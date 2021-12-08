Верховный суд объяснил решение штрафовать за отсутствие маски по фото

ВС РФ: решение штрафовать за отсутствие маски по фото относится к одному конкретному делу

Решение Верховного суда (ВС) России от 1 ноября 2021 года имеет отношение к одному конкретному делу по жалобе на продуктовый магазин в московском районе Люблино. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции, сообщает News.ru.

«Это решение на конкретное дело — магазин ООО "Люблино". (...) Были представлены фотографии продавца как доказательство того, что он находился без маски», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что фотоматериал обоснованно признан судебными инстанциями достоверным и допустимым доказательством. Подобная практика не распространится на всех россиян, добавили в инстанции.

Ранее ВС РФ во время рассмотрения кассационной жалобы продуктового магазина в Люблине разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация.