Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото

Верховный суд разрешил штрафовать россиян за отсутствие маски без начала экспертизы

Верховный суд России разрешил штрафовать нарушителей масочного режима без проведения экспертизы — для этого нужны только протокол и фотофиксация. Об этом говорится в постановлении коллегии по административным правонарушениям Верховного суда, передает РИА Новости.

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Верховный суд рассматривал кассационную жалобу продуктового магазина в Люблине, в который пришла управа района и увидела продавца без маски. На магазин составили протокол и оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности.

Представитель продуктового магазина не был согласен со штрафом и оспаривал его до Верховного суда. Он указал, что районный суд не назначил экспертизу и не допросил понятых. Ведомство ответило, что для выписки штрафа не нужно «использовать социальные познания в науке и технике».

Верховный суд счел достаточным фотографию, на которой запечатлен продавец, сидящий на рабочем месте без маски.

Ранее Верховный суд России отказался исключать коронавирус из списка опасных болезней. Иск об этом подали более 1000 россиян, которые были недовольны карантином в стране. Наравне с коронавирусной инфекцией в постановлении к опасным болезням приравнивается чума, холера, туберкулез, ВИЧ, малярия и другие.