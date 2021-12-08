Активисты в США помешали ветеранам попасть на церемонию в память о Перл-Харборе

Протестующие в США заблокировали ветеранам доступ на памятную церемонию в Колумбии

Климатические активисты, протестующие в США, помешали ветеранам Второй мировой войны попасть на церемонию в Колумбии, посвященную 80-летию нападения на Перл-Харбор. Об этом сообщает The Western Journal.

Демонстранты заблокировали доступ к Национальному мемориалу друзей Второй мировой войны. Ветераны попали на церемонию памяти только к моменту зачитывания имен погибших, опоздав к началу.

Член «Фонда наследия» (The Heritage Foundation) Линдси Файфилд осудила протестующих за блокаду дорог и рассказала, что помогла ветеранам обойти митинг и добраться до места проведения мероприятия. Климатические активисты требовали от американского конгресса действий по ряду вопросов, связанных с иммиграцией, расовой справедливостью и глобальными изменениями климата.

В сентябре в Британии более 40 экоактивистов из климатической группы Insulate Britain заблокировали главный въезд в порт Дувра — самый загруженный паромный порт Европы, через который проходит 17 процентов товарооборота Великобритании.