В Белоруссии высказались о риске локального конфликта с Украиной

Учения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белоруссией могут привести к локальному конфликту. Об этом высказался государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович, передает БЕЛТА.

Он оценил риск подобного столкновения и указал на то, что украинское руководство «взяло курс не на миролюбивую политику». По его словам, «под видом борьбы с нелегальной миграцией» Киев разворачивает на границе группировку войск с привлечением тяжелого вооружения и военной авиации.

«Наверное, смотрят на поляков, как те борются с мигрантами, применяя водометы, слезоточивый газ. Хорошо, что не дошло до огнестрельных средств применения», — отметил Вольфович.

При этом госсекретарь Совбеза рассказал про недавний случай нарушения белорусской границы боевым вертолетом ВСУ. «Что это было с точки зрения оценки военной составляющей — провокация, неумелое выполнение действий, необученность пилотов или просто разгильдяйство? Но это не тот повод, чтобы таким образом показывать свое "удальство"», — подчеркнул он.

В ноябре Государственная пограничная служба Украины сообщала о проведении спецоперации «Полесье» на границе с Белоруссией с целью недопущения усугубления ситуации с нелегальной миграцией. Маневры проводились совместно с полицией, Нацгвардией, ВСУ и другими задействованными резервами.