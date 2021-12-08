Путин рассказал о неудачной попытке улететь с космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых рассказал о неудачной попытке улететь с космодрома Восточный. Об этом сообщает ТАСС.

Как считает глава государства, для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. «Там сложно достаточно добираться, из аэропорта "вертушками" лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на "вертушке" — погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в шесть утра», — рассказал Путин.

Президент признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что это «временные сложности». «Работа идет активно, полосу строят активно, та что построят — и все будет проще», — пообещал Путин.

Последний визит Владимира Путина на космодром Восточный состоялся в начале сентября. Там он ознакомился с ходом строительства инфраструктурных объектов, осмотрел строительную площадку стартового комплекса «Ангара» и командный пункт космодрома.