ВОЗ оценила опасность распространения омикрон-штамма

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый вариант COVID-19 способен оказать серьезное влияние на ход пандемии. Он напомнил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах. Ожидается, что это число продолжит расти.

Гебрейесус добавил, на сегодняшний день трудно сказать, каким будет влияние омикрон-штамма на пандемию коронавирусной инфекции. Он отметил, что вариант демонстрирует быстрый рост распространения, хотя в настоящее время темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно подсчитать. По его словам, новые данные об этом варианте инфекции поступают каждый день, и ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты.

Глава ВОЗ призвал к осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины. Он понадеялся, что страны смогут представить больше данных в ВОЗ и будут проводить больше наблюдений, тестов и секвенирования.

Ранее Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, обнаружившие у себя омикрон-штамм коронавируса. Вместо этого он посоветовал принимать рациональные и пропорциональные меры для борьбы с распространением инфекции.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.