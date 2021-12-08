Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

ВОЗ оценила опасность распространения омикрон-штамма

Глава ВОЗ Гебрейесус: омикрон-штамм может оказать серьезное влияние на ход пандемии
Тедрос Аданом Гебрейесус

Тедрос Аданом Гебрейесус . Фото: Pool New / Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус оценил опасность распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, новый вариант COVID-19 способен оказать серьезное влияние на ход пандемии. Он напомнил, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах. Ожидается, что это число продолжит расти.

Гебрейесус добавил, на сегодняшний день трудно сказать, каким будет влияние омикрон-штамма на пандемию коронавирусной инфекции. Он отметил, что вариант демонстрирует быстрый рост распространения, хотя в настоящее время темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно подсчитать. По его словам, новые данные об этом варианте инфекции поступают каждый день, и ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты.

Материалы по теме:
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки. Что известно про омикрон и насколько он опасен?
В Европу пришел новый штамм коронавируса из Африки.Что известно про омикрон и насколько он опасен?
27 ноября
«Нехватка вакцин — это позор» Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
«Нехватка вакцин — это позор»Острая фаза пандемии может затянуться на годы. Как человечеству победить коронавирус?
8 сентября

Глава ВОЗ призвал к осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины. Он понадеялся, что страны смогут представить больше данных в ВОЗ и будут проводить больше наблюдений, тестов и секвенирования.

Ранее Гебрейесус призвал не «наказывать» страны, обнаружившие у себя омикрон-штамм коронавируса. Вместо этого он посоветовал принимать рациональные и пропорциональные меры для борьбы с распространением инфекции.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 выявили в Южной Африке 11 ноября. Первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы 24 ноября. Штамм назвали греческой буквой «омикрон» и уже успели признать его опасность на уровне ВОЗ.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России
Совфед разрешит полицейским вскрывать машины и квартиры
«Зенит» сыграл вничью с «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов
Курьер напал на мужчину с ребенком в Подмосковье
ВОЗ оценила опасность распространения омикрон-штамма
В ВТО оценили влияние омикрон-штамма на мировую экономику
Путин заявил о решении почти всех задач по импортозамещению
Путин обсудит на Госсовете обеспечение молодых ученых жильем
Убийцы вора в законе Япончика получат по 16 и 17 лет колонии
В Польше захотели больше поставок от «Газпрома»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter