Раскрыт второй VR-шлем от Apple

Apple начала работу над вторым поколением гарнитуры виртуальной реальности до выхода первого. Об этом сообщает издание MacRumors.

Журналисты ознакомились с отчетом авторитетного инсайдера Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), который раскрыл новую информацию о VR-гарнитуре Apple. По его словам, в компании уже начали работать над второй версией шлема виртуальной реальности, несмотря на то, что Apple еще не представила первое поколение. Девайс, который должен выйти в 2024 году, будет иметь облегченный корпус, новый дизайн, более продвинутый процессор.

Также Мин-Чи Ко отметил, что первое поколение гарнитуры смешанной реальности (VR/AR), сможет плавно переключаться между режимами. Устройство будет иметь вес около 300-400 граммов.

Специалист подтвердил информацию о том, что девайс будет работать автономно от смартфона или другой техники. Кроме того, инсайдер отметил, что ориентированная на общение и развлечение гарнитура может заменить собой iPhone в течение ближайших 10 лет.

В конце ноября Мин-Чи Ко рассказал, что гарнитура дополненной реальности с VR-функциями от Apple выйдет в 2022 году. Аналитик отметил, что новый девайс будет поддерживать работу «широкого спектра приложений».