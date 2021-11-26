Раскрыты сроки выхода VR-шлема Apple

Компания Apple представит гарнитуру дополненной реальности с VR-функциями в 2022 году. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

Журналисты ознакомились с запиской для инвесторов, которую составил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo). Специалист описывает новое устройство как AR-гарнитуру с функциями виртуальной реальности. По словам автора, девайс получит процессор, который не будет уступать по производительности чипам серии M в компьютерах Apple. Также гаджет будет иметь второй процессор, ориентированный на сбор данных с датчиков.

Аналитик отметил, что VR-шлем будет работать автономно от компьютера или смартфона и поддерживать работу «широкого спектра приложений». Информация от Мин-Чи Ко противоречит ранним слухам о девайсе, согласно которым VR-гарнитура будет работать только в связке с iPhone. Также специалист раскрыл сроки выхода устройства — по данным инсайдера, Apple выпустит аппарат в четвертом квартале 2022 года.

«Гарнитура Apple AR требует отдельного процессора, поскольку вычислительная мощность датчика значительно выше, чем у iPhone», — подчеркнул специалист. Мин-Чи Ко отметил, что VR-гарнитура будет иметь свою собственную экосистему и обеспечит «наиболее полный и гибкий пользовательский интерфейс».

Весной Мин-Чи Ко сообщил, что VR-шлем от Apple будет иметь до 15 камер. Это позволит создать у пользователя максимальное ощущение присутствия.