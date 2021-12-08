Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена и Путина

Представитель Белого дома Жан-Пьер не сообщила о возможности встречи Байдена и Путина
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин . Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга ответила на вопрос о возможности встречи президента США Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока нечем поделиться», — сказала она. Жан-Пьер не стала уточнять и слова американского лидера о возможных контактах на высоком уровне России с США и европейскими странами-членами НАТО.

Ранее сообщалось, что США и другие страны-члены НАТО планируют устроить встречу с Россией. По словам Байдена, дата встречи анонсируется ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки будет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России
Аналитик спрогнозировал снижение цен на природный газ
Путин назвал санкции США против России попыткой «заработать очки»
Президент Сербии рассказал об обещании главы «Газпрома»
Пьяные работники фирмы потеряли автомобиль с 50 миллионами рублей в Москве
В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена и Путина
Преклонивших колено футболистов «Зенита» и «Челси» освистали
В США признали бессмысленность войны с Россией
Бывшие стюардессы раскрыли секреты правильной упаковки чемодана
Путин назвал чушью санкции США против МФТИ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter