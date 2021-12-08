В Белом доме ответили на вопрос о возможности встречи Байдена и Путина

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга ответила на вопрос о возможности встречи президента США Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Пока нечем поделиться», — сказала она. Жан-Пьер не стала уточнять и слова американского лидера о возможных контактах на высоком уровне России с США и европейскими странами-членами НАТО.

Ранее сообщалось, что США и другие страны-члены НАТО планируют устроить встречу с Россией. По словам Байдена, дата встречи анонсируется ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки будет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.