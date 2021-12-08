Байден анонсировал встречу НАТО и России

США и другие страны-члены НАТО планируют устроить встречу с Россией. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Reuters.

По словам Байдена, дата встречи анонсируется ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки будет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.

«Позитивная новость заключается в том, что до сих пор наши команды поддерживали постоянный контакт. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о проведении встреч на высоком уровне. Не только с нами, но минимум с четырьмя нашими ключевыми союзниками по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее по поводу опасений России относительно НАТО <…>, а также того, сможем ли мы достичь каких-то договоренностей, касающихся снижения напряженности на восточном фланге», — сказал журналистам американский президент.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расширение НАТО на восток является одним из важнейших вопросов безопасности России на стратегическую повестку. По мнению Путина, НАТО ведет явно конфронтационную линию в отношении России. «Для России было бы преступным бездействием наблюдать за происходящим вокруг возможного вступления Украины в НАТО», — заключил он.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе.

