В ВТО оценили влияние омикрон-штамма на мировую экономику

Новый штамм коронавируса омикрон замедлит восстановление мировой экономики. Так его влияние оценила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в ходе онлайн-конференции, организованной изданием Politico Europe, передает РИА Новости.

По мнению Оконджо-Ивеалы, такое воздействие нового штамма связано с неравным доступом к вакцинам против коронавируса. Глава ВТО указала на необходимость «очень усердного» решения этой проблемы, поскольку это грозит возникновением трудностей, представляющих «огромный риск для устойчивого экономического восстановления в мире».

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР, ему присвоили греческую букву «омикрон» (О). Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали его угрозой. Он может затронуть большее число людей в мире, в том числе переболевших другими штаммами, а существующие вакцины могут оказаться неэффективными.