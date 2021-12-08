В квартире российского пенсионера произошел взрыв газа

В Свердловской области взрыв газа повредил три квартиры в пятиэтажке

В поселке Цементном Невьянского района Свердловской области взрыв газа повредил три квартиры в пятиэтажном доме. Об этом рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Его слова приводит E1.

Инцидент произошел на улице Ленина, 70, 8 декабря. Отмечается, что трехкомнатная квартира, в которой прогремел взрыв, принадлежит пенсионеру, однако в ней никто не живет уже несколько лет.

В доме перекрыли газ, а жильцов эвакуировали. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

«По одной из версий, взрыв и возгорание произошли из-за утечки газа. Подробности устанавливают сотрудники МЧС и полиции. От взрыва в квартире вылетели окна», — рассказал Горелых.

В свою очередь в пресс-службе регионального МЧС уточнили, что площадь пожара составила 60 квадратных метров. Огонь повредил две квартиры на четвертом этаже и одну на пятом.

Ранее в другом российском регионе — Московской области — также произошел взрыв газа. Пострадали два человека, возгорания не последовало.