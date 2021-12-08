В Белоруссии оценили ущерб для Евросоюза от продовольственного эмбарго

Продовольственное эмбарго Белоруссии против стран Запада нанесет ущерб компаниям из Евросоюза и США на десятки миллионов евро. Такой эффект получится, если оценить новые белорусские ограничения вместе с уже действующими российскими мерами, рассказал изданию «БЕЛТА» политолог Алексей Дзермант.

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«На нашем рынке присутствуют западные игроки, у которых здесь серьезные интересы. Если к этому [продовольственному эмбарго, введенному Россией в 2014 году — прим. «Ленты.ру»] добавить и наши санкции, западные экспортеры ощутят совокупный ущерб, который будет исчисляться даже не десятками миллионов евро», — отметил Дзермант.

Политолог также добавил, что новые ограничения позитивно скажутся на белорусских производителях. Приводя в пример опыт России, он уверен, что эмбарго на поставки продовольствия из стран Запада позитивно скажется на качестве и ассортименте товаров сельского хозяйства Белоруссии.

Эмбарго на продовольствие из стран, где «систематически дискредитируют белорусские власти», начнет действовать в Белоруссии с 1 января 2022 года. Так страна отвечает на санкции, введенные против нее — под их удар попали, в частности, авиационная компания «Белавия» и производители азотных удобрений.

В России ограничения на импорт пищевых продуктов из Европы и США действуют с 2014 года. В правительстве с тех пор развернули большую кампанию по импортозамещению, в том числе и в сельском хозяйстве. В декабре 2020 года государственное Национальное рейтинговое агентство заявило о провале стратегии продовольственного импортозамещения.