Белоруссия ответила на санкции Запада

Белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022 года в ответ на санкции Запада. Запрет на ввоз товаров коснется государств, которые применили санкции против Минска, сообщает БЕЛТА. В кабмине добавили, что эмбарго не затронет товары, ввозимые белорусами для личного потребления, а также продукты критического импорта, такие как детское питание.

В правительстве указали, что только за 10 месяцев этого года Белоруссия импортировала из недружественных государств продовольственных товаров и продуктов питания на сумму более 530 миллионов долларов. «Позиции, формирующие основу этого импорта, с начала следующего года будут под запретом», — сообщили представители кабмина.

В то же время будут приняты меры для сохранения баланса на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией белорусского производства. Глава правительства республики Роман Головченко заявил, что страна планирует развивать импортозамещение, расширяя промышленное сотрудничество с Россией и другими партнерами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), передает «Интерфакс». «Проблемы эти решаемы, и они решаются. В то же время это [санкции] дает нам дополнительный стимул, чтобы максимально увеличить локализацию отечественной продукции, в том числе за счет кооперации с Российской Федерацией и нашими партнерами по ЕАЭС», — рассказал премьер.

Головченко заявил, что уровень локализации производства (изготовления частей товара в той же стране, где он выпускается в готовом виде) в Белоруссии находится на недостаточно высоком уровне. «Недостаточно развиты технологические цепочки, не полностью задействован предпринимательский потенциал частного бизнеса», — сказал премьер. Тем не менее, за 2016-2020 годы производство импортозамещающей продукции увеличилось в 1,3 раза с 13,6 миллиарда долларов в 2016 году до порядка 18 миллиарда долларов в 2020-м.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели ЕС, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлиц и 26 организаций. США ввели новые санкции в отношении госдолга страны, которые угрожают дефицитом долларов, и запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии. Великобритания ввела ограничения против «Беларуськалия» и ряда граждан страны.