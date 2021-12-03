США оставили Белоруссию без долларов

Новые санкции США лишат Белоруссию возможности привлекать доллары на внутреннем рынке, поскольку американские банки-корреспонденты перестанут обслуживать эти транзакции, рассказал в разговоре с РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул.

Минфин США ввел пятый пакет санкций против Белоруссии. Страна останется без долларов из-за ограничений государственного долга. Согласно тексту директивы, американским гражданам и организациям запрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции».

Новые меры могут нанести ощутимый удар по сильно долларизованной белорусской экономике, так как Минфин страны выпускает преимущественно в иностранных валютах даже внутренний долг — в долларах номинировано около 60 процентов облигаций. Банк развития, кредитующий нацпроекты, имеет в обращении долларовые облигации еще на 115 миллионов.

Президентские выборы и связанные с ними массовые протесты 2020 года закрыли Белоруссии западные долговые рынки, а на внутреннем рынке покупателями выступают в основном резиденты страны. Тем не менее размещение облигаций, их погашение и выплата доходов по ним осуществляются в валюте номинала, то есть чаще всего в долларах. Любой электронный долларовый платеж в мире проходит через американский банк-корреспондент. «Учитывая, что американцам запрещаются любые операции с новым долгом белорусского Минфина, я думаю, что клиринг долговых транзакций тоже будет запрещен», — заявил О'Тул.

Летом 2021 года белорусский банк «Абсолютбанк» лишился возможности обслуживать карты Visa и использовать систему Western Union из-за американских санкций. В организации были остановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, кроме российских рублей и переводов на счета в банках-резидентах.