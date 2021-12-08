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В геопарке «Янган-Тау» в Башкирии возведут туристические объекты

В геопарке «Янган-Тау» в Башкирии построят комплексы «Мечетлино» и «Салауат ере»

Фото: Геопарк «Янган-Тау»

В геопарке «Янган-Тау» в Салаватском районе Башкирии построят туристические объекты на 250 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте пресс-службы правительства республики.

Так, например, на территории «Янган-Тау» возведут геологический музейный комплекс «Мечетлино» и историко-туристический комплекс «Салауат ере». Финансирование будет осуществляться в рамках республиканской инвестиционной программы. Проектные работы планируют провести в 2022 году, строительно-монтажные — в 2023-м.

Комплекс «Мечетлино» включит в себя инновационный естественнонаучный музей, познавательный парк, детский образовательный центр, а также научную лабораторию и полевую станцию Евразийского НОЦ.

В то же время историко-культурный комплекс «Салауат ере» расположится на месте деревни Текеево, которая считается родиной Салавата Юлаева. Проект представляет собой интерактивное пространство с мемориальным парком, музеем и «зеленым театром».

В ноябре стало известно, что подготовку к 450-летнему юбилею столицы Башкирии, который будут отмечать в 2024 году, оценили в 215 миллиардов рублей. Отмечалось, что большая часть упомянутых средств (89,2 миллиарда рублей) будет выделена из федерального бюджета, еще 44,3 миллиарда рублей — из бюджета республики. Инвестиции частного бизнеса составят 66,7 миллиарда рублей, в то время как власти российского города выделят 15,1 миллиарда рублей.

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Айсель Эюбова
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