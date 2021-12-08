Пассажиры подтолкнули застрявший в аэропорту самолет и попали на видео

В Непале, в провинции Судурпаштин-Прадеш, пассажирам пришлось своими силами толкать самолет, который застрял на взлетно-посадочной полосе из-за лопнувшей шины шасси. Инцидент попал на видео, его опубликовал Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах видно, как несколько десятков человек сдвигают с места воздушное судно.

По данным издания, несмотря на повреждение шасси, пилоту удалось благополучно приземлиться, однако в аэропорту Баджура не было инфраструктуры, чтобы вытащить самолет за пределы взлетно-посадочной полосы.

Тогда пассажиры оперативно отреагировали на проблему и переместили самолет самостоятельно. Отмечается, что в это время несколько лайнеров не могли приземлиться, ожидая свободного места для посадки.

«Снимаю шляпу перед этими ребятами. Такое могло произойти только в Непале», — прокомментировал ситуацию очевидец.