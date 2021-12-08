Мурашко назвал главную задачу российского здравоохранения

Главной задачей здравоохранения России является увеличение продолжительности жизни до 78 лет. Такую основную цель назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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По его словам, для этого нужно сделать медицину более персонализированной — сейчас здравоохранение ориентировано на стационарную помощь и лечение пациентов.

«Нужна быстрая победа», — заявил он.

Мурашко объяснил, что в персонифицированной медицине важно учитывать возраст человека, особенности его заболевания и предрасположенности к тем или иным патологиям.

По его словам, в возрасте, когда здоровье человека формируется, нужно предупреждать заболевания и проводить программу вакцинации, в трудоспособном возрасте — сохранять здоровье с помощью диспансеризаций. Они помогут отсрочить шанс прогрессирования патологии, считает глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что в 2022 году здравоохранение будет больше всего ждать появления лекарства от коронавируса. Он объяснил, что разработанный препарат должен быть недорогой, также необходимо, чтобы его можно было применять на разных стадиях заболевания.