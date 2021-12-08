Экономист рассказал о необходимости перехода на зеленую энергетику в России

Экономист Беляев: если Россия не совершит энергопереход, то останется на обочине мира

Если Россия не совершит энергопереход и не начнет развивать зеленую энергетику, она может остаться на обочине развитого мира, уверен кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что зеленая повестка очень многопланова и подразумевает, прежде всего, научно-технологическое развитие.

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет российской экономике придется пройти период масштабной трансформации. Он добавил, что, если Россия не осуществит энергопереход, она может столкнуться с радикальным сокращением экспорта в страны ЕС.

Четвертая промышленная революция

По словам Беляева, энергопереход, о котором говорит Чубайс, связан именно с переходом на зеленые источники производства электроэнергии, являющиеся основой для нынешнего производства и которые будут играть существенную роль в той модели экономики, которая приходит на смену нынешнему укладу.

«По сути, мы имеем дело с четвертой промышленной революцией. Зеленая энергетика здесь — это только вершина айсберга. На самом деле, переход на них связан с переустройством всего производственного экономического базиса и принципиально иной работой всех существующих механизмов: тут и внедрение нового оборудования, новых технологических решений, цифровизация, искусственный интеллект и прочее. Если мы не вписываемся в этот тренд и движение, то автоматически остаемся на обочине, а то и за пределами экономически развитого мира», — уверен эксперт.

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Экономист уверен, что однобокий взгляд на зеленую энергетику, сопротивление этому переходу, торпедирование процессов может привести только к стагнации российской экономики. Он добавил, что не стоит воспринимать зеленые технологии, как полный отказ от нефти, газа, угля. Речь, скорее, о способе снизить их негативное воздействие на экологию.

«Зеленая повестка — это просто способ перевооружить мировую экономику и поставить ее на новые технологические рельсы. Мир не просто стоит на пороге колоссальных преобразований, но уже сделал первый к этому шаг. Дело не в том, что мы перестаем использовать нефть, газ, уголь, переходим только на ветряки, солнечные батареи и другие возобновляемые источники, мы вводим технологии, которые нейтрализуют их негативное воздействие на экологию с помощью, например, специальных фильтров. А у нас это все сводится к примитивизму, доводится до абсурда, а потом подвергается осмеянию», — констатировал Беляев.

Ранее Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. По мнению спецпредставителя президента, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов.