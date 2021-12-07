Чубайс предсказал трансформацию российской экономики

Специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил, что в ближайшие 30 лет российской экономике придется пройти период масштабной трансформации. Его слова приводит РИА Новости. Такое предсказание Чубайс сделал на форуме «Открытые инновации».
«Я считаю, что мы сейчас находимся в одном шаге от начала точно такого же по масштабу процесса, только не в информации, а в энергии», — прокомментировал он. По словам Чубайса, в ближайшие десятилетия в этом секторе будут пересмотрены базовые принципы. Он уточнил, что трансформация ждет промышленность, транспорт, строительство и даже быт простых россиян. «Это изменит жизнь каждого из нас, это изменит практически любой бизнес», — констатировал он.
По словам Чубайса, сейчас нам «выпало счастье» увидеть информационную революцию. Он уверен, что это даст России «колоссальнейшие возможности». «С одной стороны, мы крайне уязвимы, а с другой стороны — у нас колоссальнейшие возможности», — указал он и пояснил, что в экономике России появится от пяти до десяти новых отраслей, которые в настоящее время не существуют.
Ранее Чубайс предупредил, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. Такая тема обсуждалась на встрече, прошедшей в закрытом формате в июне. По мнению спецпредставителя президента, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка, и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов.