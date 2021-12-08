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В Ярославле открылась посвященная зеркалам выставка

В ярославском выставочном зале имени Нужина открылась выставка «Я — зеркало»

Фото: страница «Зал Нужина» во «ВКонтакте»

В Ярославле 7 декабря открылась выставка «Я — зеркало», на которой представлены картины художников из Ярославля, Рыбинска и Углича. Об этом сообщает портал «Городские новости».

Отмечается, что посредством образа зеркала художники рассказывают захватывающие и неординарные истории, ведь зеркало — это не только предмет интерьера, но и «портал» в параллельную реальность. «Это в быту зеркало — предмет повседневный, а для художников — это неисчерпаемый источник вдохновения», — рассказала куратор проекта искусствовед Ирина Серова. Она добавила, что авторам хотелось создать не просто выставку, а настоящее шоу.

Экспозиция состоит из нескольких разделов: зеркало как элемент интерьера; зеркало и женщина; художник, исследующий себя с помощью зеркала в автопортретах. Работать выставка будет до 23 января 2022 года в Городском выставочном зале имени Нужина.

Ранее сообщалось, что мэр Ярославля Владимир Волков предложил открыть в городе уникальный биопарк, который станет крупнейшим в Европе. На территории планируется создать туристический комплекс с отелем, оздоровительным центром, дельфинарием, океанариумом, этнодеревней и ипподромом.

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Варвара Кошечкина
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