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Захарова раскритиковала ЕС за выделенные Украине деньги

Захарова: решение ЕС выделить 31 миллион евро Киеву не способствует миру в Донбассе

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение Совета Евросоюза предоставить Киеву 31 миллион евро на поддержку оборонного потенциала: по мнению дипломата, это не способствует миру в Донбассе. Ее слова прозвучали во время брифинга, трансляцию которого ведет RT.

По мнению Захаровой, с помощью выделенных денег ЕС «включается в процесс милитаризации» Украины, поскольку, по ее словам, на этом фоне переговоры по мирному урегулированию зашли в тупик.

«Вместо того чтобы выполнять обязательства по Минскому комплексу мер, киевский режим занимается просто имитацией процесса, уклоняется от прямого диалога с Донецком и Луганском и пытается переложить ответственность за урегулирование на Украине на Россию, которая, напомню, является посредником в мирном процессе», — заявила представитель МИД.

Киев получит 31 миллион евро в качестве помощи от ЕС в течение трех лет. За тот же срок Тбилиси получит 12,75 миллиона евро, а Кишинев — 7 миллионов. Еще 24 миллиона евро будут выделены на поддержку мира и стабильности в Мали.

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Виктория Кондратьева
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