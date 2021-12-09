В Госдуме возмутились сообщениями в СМИ о повышении зарплат помощникам депутатов

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов возмутился сообщениями СМИ по вопросу повышения зарплат помощников депутатов и предложил журналистам «самим пойти работать за 50 тысяч». Об этом он заявил, выступая на трибуне Госдумы, видео публикует Telegram-канал «Расстрига».

«50 тысяч зарплата! И вот здесь помощники должны день и ночь работать над поправками, над законами, над ответами избирателям. А эти журналистские деятели посчитали, что 50 тысяч помощнику — это большие деньги. Вот идите тогда и сами здесь работайте», — заявил он.

Он пожаловался, что имевшийся ранее зарплатный фонд, предназначенный для выплат помощникам депутатов, не позволяет достойно вознаграждать их за услуги, так как на эту сумму может приходиться шесть или семь помощников в разных регионах.

На оплату работы помощников депутатов в 2022 году планируется потратить 761 миллион рублей. Зарплатный фонд на каждого депутата будет увеличен с 322 до 387 тысяч рублей.