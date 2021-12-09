На увеличение зарплат помощникам депутатов выделят 761 миллион рублей

На увеличение зарплат помощникам депутатов в 2022 году выделят из бюджета дополнительные средства: 761,4 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, общий фонд оплаты труда помощников депутатов и сенаторов предложили увеличить с указанных в законе 300 тысяч рублей (с учетом индексации 2020 года эта сумма достигла 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года. Так, в случае его принятия, в 2023-м году на зарплаты помощникам депутатов выделят 794,8 миллиона рублей, в 2024-м — 822,4 миллиона рублей. Издание уточняет, что каждый депутат и сенатор может иметь до семи помощников, не более двух из них могут работать в парламенте, а остальные — в регионе. Размер оплаты каждому помощнику парламентарии устанавливают самостоятельно.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) пояснил, что размер зарплаты помощников составляет сейчас меньше 30 тысяч рублей, «Вопрос, связанный с помощниками, поднимается регулярно, потому что найти специалиста в Москве на такую зарплату крайне сложно»,— сказал он. Другой источник в Госдуме сообщил, что у депутатов меньше семи разрешенных законом помощников. При этом зарплаты, по словам собеседника, распределяются следующим образом: около 180 тысяч рублей на двух московских и по 40 тысяч рублей на трех региональных работников.

8 декабря сообщалось, что группа депутатов Госдумы от всех фракций внесла в парламент законопроект об увеличении зарплаты своим помощникам на 20 процентов. В пояснительной записке к тексту документа отмечается, что после поправок в Конституции России полномочия депутатов и сенаторов были значительно расширены, а требования к ее качеству повышены.