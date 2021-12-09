МИД рассказал о поручениях по итогам встречи Путина и Байдена

Министерство иностранных дел России уже прорабатывает поручения, данные по итогам саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря. Об этом рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

«Эти поручения имеют долгосрочную основу. Безусловно, после каждого саммита, будь то российско-американский или саммит с участием представителей других стран, МИД приступает к проработке его итогов. Так было и есть и в этот раз», — подчеркнула дипломат, отметив, что работа над данными поручениями уже ведется.

Она не раскрыла, о чем именно идет речь.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Беседа продолжалась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.