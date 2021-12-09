В центре Гамалеи объяснили невозможность победить коронавирус

Коронавирус не получится победить, потому что он относится к группе зооантропонозных инфекций, то есть распространяется и среди животных, особенно среди летучих мышей. Невозможность исчезновения COVID-19 из популяции объяснил доктор медицинских наук, профессор, главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает Ura.ru.

«То есть человек может получить его [вирус] и от животных, и от человека. Если мы полностью подавим SARS-CoV-2, не значит, что инфекция исчезнет. Она где-то притаится и потом снова к нам вернется от животных», — сообщил Альтштейн.

Он добавил, что пытаться искоренить COVID-19 бесполезно. Вирусолог объяснил, что в человеческую популяцию не сможет, например, вернуться оспа обезьян, потому что при каждом последнем заражении вирус будет ослабевать и его передача прекратится.

Натуральная оспа, отметил Альтштейн, передается от человека к человеку, но не приходит от животных, поэтому при полной победе над ней заболеваемость не начнет расти.

«Благодаря проведенной вакцинации в очагах заражения, мы не только подавили заболеваемость, но и создали такую ситуацию, при которой вирусу некуда было податься и неоткуда было взяться», — подытожил он.

Ранее в беседе с «Лентой.ру» Альтштейн сообщил, что для ослабления SARS-CoV-2 и его перехода в менее агрессивную форму, с которой человечество сможет жить без условий эпидемии, необходим весь 2022 год, в течение которого нужно тщательно соблюдать коронавирусные ограничения. За год коронавирус может ослабнуть настолько, что превратиться в рядовое заболевание, подчеркнул он.