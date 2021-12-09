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Вирусолог объяснил необходимость вакцинации для переболевших с антителами

Вирусолог Альтштейн: у переболевших год назад коронавирусом нет нейтрализующих антител

Фото: Vladimir Novikov / Reuters

Вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, для чего необходимо прививаться человеку, который переболел коронавирусом более года назад и все еще имеет высокий титр антител. Уровень иммуноглобулинов в таком случае не показателен, считает ученый. Своим мнением на этот счет ученый поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что нужна прививка. Потому что год назад не было ни дельты, ни омикрона и прочих. Если человек болел год назад и более, не важно какой у него уровень антител, он должен привиться. Эти антитела — это общие антитела к S-белку, а не нейтрализующие антитела. И QR-код выдавать такому человеку нужно после вакцинации», — высказался главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об использовании COVID-сертификатов о вакцинации. Он подчеркнул, что почти во всех странах мира использование такого рода документов служит подтверждением факта прививок от инфекции.

12 ноября в Государственную Думу внесли проекты поправок об использовании в общественных местах цифровых пропусков, подтверждающих факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.

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Виктория Немис
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