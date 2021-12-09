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Российский вирусолог назвал помогающую обойти защиту особенность омикрона

Вирусолог Чумаков: для защиты от омикрона нужно вырабатывать в 41 раз больше антител

Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

Для защиты от омикрона вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского штамма. Такую особенность этого варианта коронавируса назвал вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, его слова приводит URA.RU.

По его словам, вирусу проще обойти защиту, особенно у тех, у кого прививка была давно и уровень антител снизился.

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«Потому что идет все-таки 32 мутации, и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами», — объяснил профессор.

Ранее Петр Чумаков заявил, что сыпь, которая появляется у больных коронавирусной инфекцией на коже, характерна для COVID-19 при всех штаммах. Он уточнил, что кожные высыпания появляются из-за микротромбозов, возникающих в результате нарастания стенок сосудов после поражения вирусом.

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Никита Абрамов
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