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Российский вирусолог объяснил появление сыпи при коронавирусе

Вирусолог Чумаков: сыпь на коже при COVID-19 возникает из-за микротромбозов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Сыпь, которая появляется у больных коронавирусной инфекцией на коже, характерна для COVID-19 при всех штаммах. Об этом рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков, его слова приводит URA.ru.

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1 декабря

Вирусолог объяснил появление сыпи возникновением микротромбозов.«Вирус заражает через рецепторы, которые находятся в сосудах, происходит нарастание стенок сосудов, возникают микротромбозы, это проявляется в виде сыпи на коже», — рассказал Чумаков.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков заявил, что случаи сыпи у детей возможны не только на фоне COVID-19, выводы о такой реакции на омикрон-штамм делать пока рано.

По его словам, нужно подождать данные из стран Европы и Южной Африки. Помимо этого, не стоит уверенно говорить о легкости течения заболевания при новом варианте из-за маленького периода наблюдения и низкого процента инфицированных.

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Анна Филипенко
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