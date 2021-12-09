России пообещали нехватку новых автомобилей

Дефицит новых автомобилей в России растянется на неопределенный срок как минимум до весны. К такому выводу на форуме «РосАвтоДилер» пришли продавцы и производители, рассказали РИА Новости в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

Представитель организации объяснил, что падение продаж продолжается уже несколько месяцев и ничего не обещает, что ситуация может измениться. Автомобилей по-прежнему не хватает, так остро проблема не стояла уже много лет.

Впервые на недостаточное количество машин дилеры пожаловались в августе прошлого года. Главной причиной стали сниженные объемы производства и поставок в результате пандемии коронавируса и нарушений логистики. В Минпромторге полагают, что полностью проблемы в 2022 году решить не удастся, однако стабилизировать ситуацию получится.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в России продажи новых машин падают с июля этого года, хотя за 11 месяцев удалось продать 1,4 миллиона автомобилей, что на 6,9 процента больше, чем в прошлом году. Тем не менее недостаток предложения приводит к сильному росту цен — в среднем, по оценке аналитического агентства «Автостат», за год они вырастут на 17 процентов, что в два раза выше инфляции.

Ранее аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) назвали мировую автомобильную индустрию самой пострадавшей отраслью из-за проблем с поставками в период пандемии.