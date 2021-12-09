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Российский самолет столкнулся с сугробом в Приморье

В Приморье российский самолет во время взлета столкнулся с сугробом

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российский самолет во время взлета столкнулся с сугробом в Приморье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По информации издания, во время инцидента пострадали два человека. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в ноябре самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», прилетевший из Москвы в Псков, столкнулся с косулей во время посадки. На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших среди них нет.

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Валентина Процкова
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