Российский самолет столкнулся с сугробом в Приморье

Российский самолет во время взлета столкнулся с сугробом в Приморье. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По информации издания, во время инцидента пострадали два человека. Подробности случившегося уточняются.

Ранее в ноябре самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», прилетевший из Москвы в Псков, столкнулся с косулей во время посадки. На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших среди них нет.