Российский самолет столкнулся с косулей во время посадки

Прилетевший из Москвы в Псков самолет Sukhoi Superjet 100 сбил косулю во время посадки

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) российской авиакомпании «Азимут», прилетевший из Москвы в Псков, столкнулся с косулей во время посадки. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 1 ноября, на рейсе А4-101. На борту воздушного судна находились 96 пассажиров и четыре члена экипажа, пострадавших среди них нет.

По словам источника агентства в международном аэропорту «Княгиня Ольга», сбивший животное лайнер получил повреждения поворотной створки реверса правого двигателя. Транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее в сентябре на Кубе самолет российской авиакомпании Azur Air столкнулся с двумя орлами при взлете. Инцидент попал на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как под крылом лайнера раз в несколько секунд вспыхивает пламя, после чего от самолета отлетает туша птицы. Уточняется, что один орел врезался в двигатель, второй — в нос самолета.