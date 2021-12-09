Россияне случайно помогли спасению планеты

Интернет-сервис для размещения объявлений «Авито» помог своим пользователям предотвратить выбросы 18 миллионов тонн углекислого газа. Об этом сообщает пресс-служба сервиса, материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

С помощью объявлений на платформе пользователи могут перепродавать наиболее вредные с точки зрения производства товары, а не покупать новые. Таким осознанным подходом россияне способствуют спасению планеты. Благодаря повторному использованию вещей сократились выбросы, которые сопутствуют производству. По подсчетам «Авито», экологический вклад сервиса составляет почти 12 миллионов гектаров леса. Компания исходила из данных Рослесинфорга, согласно которым для поглощения одной тонны углерода нужны 2,5 гектара леса.

За 2020 год пользователи «Авито» за счет сокращения потребления новых товаров смогли также сэкономить 1,3 миллиарда килограмм различных материалов, 267 миллионов гигаджоулей энергии и 123 миллиона кубометров воды. В пресс-службе сервиса отметили, что количество сэкономленных материалов соответствует 23 новым полигонам отходов, а сэкономленной воды — водопотреблению Владивостока.

У «Авито» есть несколько проектов устойчивого развития. Компания придерживается концепции зеленого офиса: передает списанную технику, а в помещениях устанавливает контейнеры для раздельного сбора отходов. Также сервис создает льготные аккаунты по специальной программе для поиска новых хозяев кошкам и собакам из приютов. «Авито» планирует выделять средства на доставку для тех пользователей, кто хочет передать свои вещи в нужные руки.

Обязательства в сфере экологии берут на себя не только частные компании, но и целые государства. В октябре-ноябре 2021 года в шотландском Глазго прошел климатический саммит, по итогам которого участники выработали план достижения целей Парижского соглашения, которое подразумевает в том числе сокращение выбросов углекислого газа для предотвращения глобального потепления.