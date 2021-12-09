Автоэксперт предупредил о штрафе за езду на машине с «механикой»

Если водитель учился управлению автомобилем с автоматической коробкой передач и получил права, то он не должен садиться за руль машины с «механикой», предупредил автоэксперт Александр Шумский в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, программы обучения на машине с автоматической и механической коробкой передач абсолютно разные. Те, кто сдавал экзамены на автомобиле с «автоматом», получают права с пометкой «АТ» (automatic transmission). Ездить на «механике» таким водителям запрещено.

За нарушение статьи КоАП России «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления [им]» их могут наказать и выписать штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. «Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — подчеркнул он.

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