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Автоэксперт предупредил о штрафе за езду на машине с «механикой»

Автоэксперт Шумский: учившихся ездить на «автомате» водителей могут наказать за «механику»

Фото: Pixabay.com

Если водитель учился управлению автомобилем с автоматической коробкой передач и получил права, то он не должен садиться за руль машины с «механикой», предупредил автоэксперт Александр Шумский в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, программы обучения на машине с автоматической и механической коробкой передач абсолютно разные. Те, кто сдавал экзамены на автомобиле с «автоматом», получают права с пометкой «АТ» (automatic transmission). Ездить на «механике» таким водителям запрещено.

За нарушение статьи КоАП России «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления [им]» их могут наказать и выписать штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей. «Действие квалифицируется как управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления», — подчеркнул он.

Ранее pоссиянам дали советы по вождению зимой. Чтобы сохранять контроль над ситуацией и видеть как можно больше, следует использовать очки с желтыми светофильтрами.

Марина Совина
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