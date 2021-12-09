Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден раскрыл тему переговоров с Путиным

Президент США Байден на вопрос журналистов о переговорах с Путиным: он спрашивал о вас

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскрыл тему переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале RT.

Журналисты спросили у американского лидера, о чем он общался с российским коллегой. В ответ Байден пошутил, что именно о них: «Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», — отшутился президент.

Накануне президент Путин также затронул тему переговоров с Баденом в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых, пошутив, что в последнее время он со всеми обсуждает санкции. «Только что говорили об этом с премьер-министром Греции, я с ним недавно расстался. И опять про санкции. Вчера с президентом Байденом говорили про санкции, и с Костюкевичем тоже про санкции», — сказал Путин.

7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Их беседа длилась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. 8 декабря российский лидер провел в Сочи беседу с новым премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин рассказал о конфронтационной линии НАТО против России
Байден раскрыл тему переговоров с Путиным
Назван эффект от частичной блокировки браузера Tor
В Европе указали на нервозность Байдена на переговорах с Путиным
Психиатр описала особенности нарушения памяти после COVID-19
Пандемия оставила без работы необычно много женщин
Названо главное отличие российских потребителей от американских
Блинкен и Столтенберг обсудили действия НАТО из-за ситуации с Украиной
В переговорах Байдена и Путина увидели тревожные сигналы для Украины
Путин рассказал о неудачной попытке улететь с космодрома Восточный
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter