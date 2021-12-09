Стало известно об уступке Байдена Путину во время переговоров
Президент США Джо Байден пошел на значительную дипломатическую уступку президенту России Владимиру Путину, согласившись обсудить во время переговоров обеспокоенность России насчет расширения НАТО. Об этом сообщает британская газета Financial Times.
В материале отмечается, что Москва хочет, чтобы НАТО взяло на себя обязательство отказаться от расширения на восток и воздержаться от контингента в граничащих с Россией странах, который может быть задействован для нападения на нее.
«Но упоминание Байдена о поиске потенциального "компромисса" с Москвой в Восточной Европе испугает многих восточноевропейских членов НАТО и союзников США, которые опасаются, что Путин использует угрозу применения военной силы, чтобы добиться уступок относительно военного присутствия США в Европе», — отмечает издание.
7 декабря Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Беседа продолжалась два часа. Одним из основных вопросов ее повестки была напряженная ситуация на российско-украинской границе. Кроме того, на саммите поднимались темы стратегической стабильности и кибербезопасности. Еще одним направлением беседы стали «региональные темы, например Иран», отметили в Вашингтоне.