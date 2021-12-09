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«Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов
Вратарь «Барселоны» Марк тер Стеген

Вратарь «Барселоны» Марк тер Стеген. Фото: Reuters

Каталонская «Барселона» разгромно проиграла мюнхенской «Баварии» в матче шестого тура Лиги чемпионов. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:0. На 34-й минуте «Баварию» вывел вперед гол полузащитника Томаса Мюллера. Затем голами отметились хавбеки Лерой Сане (43-я) и Джамал Мусиала (62-я).

После шести матчей сине-гранатовые набрали семь очков и заняли третье место в группе E. «Барселона» впервые за 20 лет осталась без плей-офф Лиги чемпионов. Последний раз команда не выходила из группы турнира в сезоне-2000/2001, не считая сезона-2003/2004, когда она вообще не участвовала в розыгрыше. Клубу предстоит играть в плей-офф Лиги Европы.

Лидером группы Е стала «Бавария» с 18 очками. На втором месте расположилась португальская «Бенфика» с восемью очками. Команды сыграют в плей-офф Лиги чемпионов.

Анастасия Борисова
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