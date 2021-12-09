Путин заявил о необходимости государственной поддержки бездомных

Государство должно оказывать поддержку бездомным. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на заседании Совета по правам человека, трансляция которого доступна на YouTube-канале RT.

По словам президента, разрушенные судьбы людей должны вызывать чувство стыда у всех, а государство обязано оказывать поддержку вне зависимости от причин.

«Конечно, для любого человека, который занимается муниципальной службой, государственной службой, сегодняшнее состояние не может не порождать чувство стыда за то, что у нас происходит», — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин высказался о ситуации с мигрантами в России. По его мнению, решать вопросы знания русского языка и законов необходимо со странами СНГ. Нужно сделать так, чтобы люди приезжали в Россию уже с необходимыми знаниями.