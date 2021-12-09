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Подозреваемого в педофилии российского учителя назвали «классным человеком»

В Санкт-Петербурге школьницы удивились обвинениям в педофилии в адрес учителя биологии

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге школьницы удивились обвинениям в педофилии в адрес учителя биологии. Девочки назвали его «самым классным человеком». Их комментарии о задержании 43-летнего россиянина приводит РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Опрошенные журналистами девочки уверяют, что все обвинения в адрес петербургского преподавателя выглядят бредом. По словам учениц, 43-летний педагог помогал им готовиться к различным олимпиадам.

«Такого быть просто не может. Он столько в нас вложил. Мы участвуем в олимпиадах, он нас готовит к экзаменам», — заявила школьница.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Россиянка рассказала полицейским, что учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу».

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2008 году мужчину уже осудили за аналогичное преступление, тогда его приговорили к двум годам условно.

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Анна Щербакова
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