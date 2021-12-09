Российского учителя биологии заподозрили в педофилии

В Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Педагога задержали. Об этом сообщает «Фонтанка».

Россиянка рассказала полицейским, что учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу».

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 135 УК РФ («Развратные действия»).

В 2008 году, по информации издания, мужчину уже осудили за аналогичное преступление и назначили два года условно.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае суд отклонил жалобу защиты на арест депутата регионального заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка. Мера пресечения в виде заключения под стражу признана законной. Следователи утверждают, что Самсонов два года назад на базе отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

