Арест обвиняемого в педофилии приморского депутата Самсонова признали законным

Приморский краевой суд рассмотрел жалобу защиты на арест депутата регионального заксобрания от КПРФ Артема Самсонова, обвиняемого в растлении ребенка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката фигуранта дела Алексея Клецкина.

По итогам слушаний мера пресечения в виде заключения под стражу признана законной, жалоба отклонена. Защита просила отпустить Самсонова из СИЗО.

2 декабря следователи предъявили ему обвинение по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он не признает свою вину в педофилии.

По версии следствия, Самсонов два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

Депутата задержали 17 ноября. В знак несогласия с инкриминируемым ему преступлением он объявил голодовку, но через несколько дней ее прекратил и согласился пройти исследование на полиграфе.

29 ноября защита Самсонова подала в Следственный комитет России заявление о ложных показаниях и фальсификации доказательств в уголовном деле.