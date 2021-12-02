Приморского депутата Самсонова обвинили в растлении ребенка

Следователи предъявили обвинение в растлении ребенка приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Алексей Клецкин.

Парламентарию вменяется статья 132 УК РФ («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он не признает свою вину в совершении преступления.

По версии следствия, что Самсонов два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

Депутата задержали 17 ноября. В знак несогласия с инкриминируемым ему преступлением он объявил голодовку, но через несколько дней ее закончил и согласился пройти исследование на полиграфе.

29 ноября защита Самсонова подала в Следственный комитет России заявление о ложных показаниях и фальсификации доказательств в уголовном деле