Подозреваемый в педофилии депутат окончил голодовку и пройдет полиграф

Подозреваемый в педофилии депутат Заксобрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов окончил голодовку, поскольку следствие согласилось провести проверку на полиграфе. Об этом сообщил его адвокат Алексей Клецкин, передает «Интерфакс».

«Сегодня следователь ознакомилась с документами, из которых следует, что они фактически удовлетворили наше ходатайство о проведении допроса с использованием полиграфа. В связи с этим Артем начал выход из голодовки», — сказал юрист.

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Клецкин добавил, что Самсонов принял решение прекратить эту форму протеста, поскольку голодовка является противопоказанием для проверки с использованием детектора лжи, прибор может показать искаженные реакции.

Адвокат также сообщил, что защита будет обжаловать решение Фрунзенского районного суда Владивостока, который избрал депутату меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 января 2022 года.

В отношении Самсонова возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

Самсонова задержали 17 ноября. В знак несогласия со следственными действиями фигурант объявил голодовку.

