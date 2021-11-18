Подозреваемого в педофилии приморского депутата увезли в больницу из суда

Бригада скорой помощи увезла из суда в больницу приморского депутат Артема Самсонова, подозреваемого в растлении ребенка. Об этом сообщает РИА Новости.

Планировалось рассмотрение ходатайства следствия об аресте парламентария, но во время судебного заседания ему стало плохо. Адвокат подсудимого пояснил, что Самсонову в больнице проведут дополнительное медицинское обследование, по итогам которого врачи дадут заключение о возможности его участия в судебных слушаниях.

Защита намерена представить суду документы о наличии у депутата ряда хронических заболеваний, ему необходимо принимать лекарства.

Ранее 18 ноября адвокат напомнил, что Самсонов второй день держит голодовку, протестуя против выдвинутого против него обвинения.

Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета. Самсонова задержали 17 ноября.