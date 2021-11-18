На заседание суда по аресту подозреваемого в педофилии депутата вызвали врача

Депутату Самсонову вызвали скорую в суд, где решается вопрос о его аресте

Суд вызвал бригаду скорой помощи подозреваемому в растлении ребенка приморскому депутату от КПРФ Артему Самсонову. Об этом сообщает РИА Новости.

Врач потребовался подсудимому во время заседания, на котором решается вопрос о его аресте. Самсонов второй день продолжает голодовку, которую он объявил после задержания, уточнила его адвокат Наталья Касилова. Депутат называет обвинения клеветой.

Адвокат указала, что Самсонов должен принимать регулярно препараты от астмы и сердечные, но он их не получил. У него плохое самочувствие и высокое давление.

По ее словам, следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, защита настаивает на любой иной, не связанной с лишением свободы.

Следствие считает, что депутат, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета. Самсонова задержали 17 ноября.