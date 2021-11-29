Защита подозреваемого в педофилии депутата Самсонова заявила о ложных показаниях

Адвокат заявил в СКР о ложных показаниях в деле депутата Самсонова о растлении ребенка

Защита подала в Следственный комитет России заявление о ложных показаниях и фальсификации доказательств в уголовном деле приморского депутата Артема Самсонова, подозреваемого в педофилии. Об этом РИА Новости сообщила адвокат парламентария Наталья Касилова.

По ее словам, в заявлении содержится просьба возбудить уголовное дело за дачу ложных показаний на Самсонова.

22 ноября сообщалось, что депутат окончил голодовку и пройдет проверку на полиграфе. В отношении Самсонова возбудили уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ. Следствие считает, что он, находясь два года назад на территории базы отдыха во Владивостоке, показывал 11-летнему ребенку фаллоимитатор и рассказал о назначении этого предмета.

Самсонова задержали 17 ноября. В знак несогласия со следственными действиями фигурант объявил голодовку.