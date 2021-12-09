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Биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян передали в лабораторию

В центр «Вектор» передали биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян

Фото: Магда Хибелли / РИА Новости

В центр «Вектор» Роспотребнадзора передали биоматериалы заразившихся омикрон-штаммом россиян. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе центра.

Представители «Вектора» уточнили, что исследования омикрон-штамма коронавируса могут занять до двух месяцев. «В настоящее время проводится выделение вируса из биологического материала», — пояснили в пресс-службе центра.

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1 декабря

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отметила, что после возвращения из Южно-Африканской Республики госпитализировали 28 россиян с коронавирусом или подозрением на него.

По ее словам, только у двоих пациентов выявили омикрон, еще у четверых обнаружили дельта-штамм. Сейчас в обсерваторах с подозрением на COVID-19 остаются 177 человек, которые вернулись из стран, считающихся опасными из-за омикрон-штамма, добавила главный санитарный врач России.

Врач-аллерголог Владимир Болибок подчеркивал, что новый штамм коронавируса выявляют даже у привитых людей, особенно он агрессивен по отношению к детям.

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Анна Щербакова
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